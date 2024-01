Premieră istorică! De ce va purta Arsenal echipament complet alb în meciul de pe teren propriu, cu Liverpool

Partida poate fi urmărită duminică, 7 ianuarie, de la 18:30, în direct pe PRO ARENA și VOYO.

Confruntarea dintre cele două formații se va disputa pe Emirates Stadium și va fi pentru prima dată în istorie când Arsenal va purta un echipament diferit, la un meci de pe teren propriu.

Echipa antrenată de Mikel Arteta va fi îmbrăcată complet în alb, inițiativa făcând parte din campania "No More Red", care vizează atragerea atenției în rândul tinerilor asupra criminalității.

Jucătorii de la Arsenal au mai purtat echipamente albe și în ultimii doi ani, în primele partide, însă acestea s-au jucat în deplasare.

When we can stop worrying about where we can walk, we can start dreaming about where we can go.

No More Red ⚪⚪⚪​

Join the team at https://t.co/hAJ1DZfmxA pic.twitter.com/cjxx3Shgci