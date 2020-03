Planul pe care il asteapta toata lumea! Ce va propune Federatia Italiana de Fotbal catre UEFA la SEDINTA DE URGENTA convocata marti

Campionatele risca sa nu se incheie pana in vara, asa ca italienii vin cu o solutie.

Fotbalul e pus pe pauza in perioada urmatoare, iar viitorul este incert. Mai mult, programarea EURO 2020 la inceputul lunii iunie incurca dorinta federatiilor de a incheia sezoanele pana in vara.

UEFA a convocat o sedinta de urgenta pentru marti si doreste sa stabileasca programul pentru perioada urmatoare. Specialistii sunt de parere ca pandemia de coronavirus este abia la inceput, iar fotbal se va putea juca abia la inceputul verii.

Italienii vor sa propuna tuturor federatiilor care se vor reuni un plan prin care EURO sa fie amanat pentru iarna, iar campionatele sa foloseasca perioada iunie-august pentru finalizarea sezoanelor. In cazul in care toti reprezentantii europeni vor fi de acord, aceasta masura va fi adoptata.

Cei de la UEFA s-au gandit si ei la ceva asemanator. Vor ca UCL si Europa League sa se desfasoare in vara, fie intr-un turneu Final Four, fie cu meciuri intr-o singura mansa pe teren neutru, iar toate campioantele sa se dispute si ele in aceeasi perioada. In ceea ce priveste EURO, exista zvonuri care spun ca acesta ar putea fi amanat chiar pana in 2021, dar decizia finala va fi comunicata in urma sedintei de marti.