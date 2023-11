"O să-i fie greu, primele luni după retragere sunt teribile". Sfatul primit de Mircea Lucescu după anunțul retragerii

"Azi nu aş vrea să vorbesc despre joc. Vreau să spun că am dat 15 ani fotbalului din Ucraina. Am decis să-mi închei cariera. A fost ultimul joc. Mi-am luat rămas bun de la jucătorii mei, de la Şahtior.

Vă mulţumesc tuturor şi sper că am lăsat o amprentă în fotbalul ucrainean. Sunt recunoscător preşedintelui lui Şahtior, Rinat Ahmetov, şi preşedintelui lui Dinamo Kiev, Igor Surkis, pentru munca lor comună. Mi-ar fi plăcut să închei într-un mod diferit, dar totul se termină - o carieră de fotbalist, şi fotbalul în sine, şi dragostea, şi viaţă. Totul are un început şi un sfârşit", a spus în conferinţa de presă de după meci, lăsând de înțeles că este o retragere definitivă din fotbal.

Mircea Lucescu o antrena pe Dinamo Kiev din vara anului 2020 şi avea contract până la finalul acestui sezon. În primul său sezon la Dinamo Kiev, Mircea a câştigat toate trofeele interne - titlul de campion, Cupa şi Supercupa Ucrainei.

Mesajul lui Ioan Ovidiu Sabău pentru Mircea Lucescu

Tehnicianul de la U Cluj a vorbit despre decizia luată de Mircea Lucescu, mărturisind că nu se aștepta la așa ceva.

"Probabil că a venit momentul. Acum vreo două luni şi ceva am vorbit cu dânsul ultima oară. Era supărat pe mine că am renuntat la finalul sezonului trecut. Şi vorbind vedeam câtă pasiune are, a trăit pentru fotbal, l-a iubit şi îl iubeşte în continuare. Nu mi-a lăsat nicio clipă senzaţia că ar renunţa. Câte planuri avea, cu câtă energie vorbea.

Deşi îmi spunea şi cât de greu este cu deplasările, cu pregătirea, cu jucătorii, cu războiul. Dar vine un astfel de moment, când trebuie să spui stop. O sa-i fie greu, ştiu cum e că şi au am renunţat câţiva ani. În primele luni e teribil, îţi lipseşte rutina, programul ordonat, adrenalina de zi cu zi, sau de la meciuri.

Dar poate vrea să se liniştească, să stea mai mult acasă, cu familia, cu nepoţii. Noi am lucrat împreună 10 ani şi pentru mine este un model, avem o relaţie senzaţională. Nu am văzut şi nu am cunoscut pe nimeni niciodată să fie atât de pasionat de fotbal ca nea Mircea", a spus Ioan Ovidiu Sabău, potrivit gsp.ro.