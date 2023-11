Eșecul cu Șahtior Donețk, 0-1, i-a pus capac experimentatului tehnician român, care a decis să plece de la echipă. Anunțul a fost făcut chiar de club, după eșecul cu rivala din Ucraina.

Echipa românului nu are nicio victorie în ultimele patru etape din campionat și a ajuns într-o situație delicată. Are doar 16 puncte și este pe locul șapte, la opt puncte distanță de ultimul loc care asigură prezența în cupele europene.

După meci, Mircea Lucescu a oferit și o primă reacție. Antrenorul român și-a luat deja rămas bun de la jucătorii săi.

Mircea Lucescu: ”Totul se termină”

„Totul se termină. Am dat 15 ani fotbalului ucrainean și meciul cu Șahtior a fost ultimul în fruntea Dinamo. Astăzi nu aș vrea să vorbesc despre joc. Vreau să spun că am dat 15 ani fotbalului din Ucraina. Așa am decis să-mi pun capăt carierei.

A fost ultimul joc. Mi-am luat rămas bun de la jucătorii mei, de la Șahtior. Va mulțumesc tuturor. Mi-ar fi plăcut să o închei altfel, dar totul se termină, o carieră fotbalistică, dragoste și viață. Totul are un început și un sfârșit”, a spus Mircea Lucescu.

De asemenea, Lucescu a ratat în debutul acestui sezon și calificarea în grupele Conference League, după ce a fost eliminat de Beșiktaș cu 4-2 la general.