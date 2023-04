Hapoel Beer Sheva a câștigat în deplasare cu Hapoel Ierusalim, scor 2-1, în etapa a 32-a din campionatul Israelului. Partida de la Ierusalim a fost marcată de o „nebunie” a atacantului Patryk Klimala (24 de ani).

Polonezul care a făcut salutul nazist în Israel și explicația gestului

Polonezul a înscris golul de 2-0 în minutul 54 și, imediat după reușită, s-a îndreptat spre peluză și a sărbătorit cu un salut nazist. Gestul lui Klimala a fost criticat pe rețelele de socializare, unde fanii l-au comparat imediat cu italianul Paolo Di Canio.

Vârful polonez s-a apărat pe contul său de Instagram, unde a scris că a fost interpretat greșit. „Gestul meu de la gol a fost complet greșit interpretat de către unii spectatori. Ca polonez care știe istorie și respectă cele două țări, nu aș putea vreodată să mă gândesc să fac salutul nazist.

Când locuiam în Polonia, am vizitat lagărul Auschwitz-Birkenau și am înțeles din plin importanța istoriei și a moștenirii evreiești. Am vrut doar să salut fanii. N-a fost nimic ascuns în spatele celebrării mele. Regret dacă cineva a înțeles altceva”, a scris Patryk Klimala.

Il saluto nazista di Patryk Klimala, attaccante polacco del Hapoel Beer-Sheva società calcistica israeliana. #matrice pic.twitter.com/BaQzVDdBW0 — Alekos Prete (@AlekosPrete) April 24, 2023

Cine este Patryk Klimala

Cotat la 4 milioane de euro, Klimala este fost internațional U21 al Poloniei. El a fost transferat în Israel în ianuarie 2023, de la New York Red Bulls. A marcat deja de trei ori pentru Hapoel Beer Sheva, care ocupă locul al doilea în campionat, în spatele lui Maccabi Haifa.

În ianuarie 2020, Celtic a plătit celor de la Jagiellonia 4 milioane de euro pentru Patryk Klimala. Vârful născut la Świdnica nu a confirmat în Scoția, unde a reușit doar trei goluri în 28 de apariții.

Celtic l-a vândut pe aceeași sumă în aprilie 2021 celor de la New York Red Bulls. Klimala s-a adaptat mai bine în SUA, unde a marcat 14 goluri și a oferit 11 assist-uri în 63 de jocuri. Polonezul are contract cu Beer Sheva până în 2026.