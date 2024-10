Rodri sau Kevin de Bruyne sunt doar dintre fotbaliștii care au făcut declarații la nivel public despre numărul foarte mare de partide pe care le joacă într-un sezon.

Opinie contradictorie a lui Vicente del Bosque

Fostul selecționer al Spaniei a acordat un interviu pentru Marcador, în care a atins mai multe subiecte, inclusiv cel al programului competițional.

"Acum că sunt retras, mă bucur că am meciuri în fiecare zi. Ar trebui să gestionăm jucătorii cât mai eficient posibil? Aceasta este o sarcină pentru antrenor. Ar trebui să folosim toți jucătorii din lotul nostru? Cu siguranță. Așadar, de ce ar trebui să ne plângem? Iar voi, jurnaliști, de ce ar trebui să vă plângeți?", a declarat antrenorul.

Robert Lewandowski, deranjat de programul încărcat

După partida din La Liga, cu Deportivo Alaves, atacantul polonez a vorbit despre importanța victoriei obținută de formația catalană, dar și despre programul infernal pe care îl are în acest debut de sezon.

"Am primit multe pase, am fost foarte buni în prima repriză. Am vrut să atacăm și să marcăm. Dacă marchezi de trei ori în prima repriză, poți avea control apoi. Acum este momentul să ne odihnim, să jucăm la echipele naționale și apoi să începem, din nou.

Lotul este foarte bun. Cu acești jucători suntem capabili să jucăm bine și să îmbunătățim unde mai sunt probleme.

Ne-am antrenat doar de două ori înainte de meci. Nu am jucat niciodată atât de multe partide la rând, fără recuperare... în viața mea. Aceste săptămâni vor fi bune să ne revenim, chiar dacă mergem la echipele naționale. Și jucătorii accidentați poate își mai revin", a declarat Robert Lewandowski.