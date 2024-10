Catalanii au marcat repede, prin Robert Lewandowski, care a primit o centrare de la Raphinha şi a înscris cu o lovitură de cap în minutul 7.

Tot Raphinha i-a oferit pasa de gol lui Robert Lewandowski în minutul 22, pentru 2-0, iar atacantul polonez a reuşit hattrick-ul cu golul din minutul 32, marcat din pasa lui Eric Garcia. Gazdele au avut un gol anulat, în minutul 45, la Toni Martinez, iar în repriza secundă nu s-a mai înscris.

FC Barcelona s-a impus cu 3-0 şi este pe primul loc în clasament, cu un avans de trei puncte față de Real Madrid, în timp ce Deportivo Alaves se află pe 12, cu 10 puncte.

Robert Lewandowski, deranjat de programul încărcat

După partida din La Liga, atacantul polonez a vorbit despre importanța victoriei obținută de formația catalană, dar și despre programul infernal pe care îl are în acest debut de sezon.

"Am primit multe pase, am fost foarte buni în prima repriză. Am vrut să atacăm și să marcăm. Dacă marchezi de trei ori în prima repriză, poți avea control apoi. Acum este momentul să ne odihnim, să jucăm la echipele naționale și apoi să începem, din nou.

Lotul este foarte bun. Cu acești jucători suntem capabili să jucăm bine și să îmbunătățim unde mai sunt probleme.

Ne-am antrenat doar de două ori înainte de meci. Nu am jucat niciodată atât de multe partide la rând, fără recuperare... în viața mea. Aceste săptămâni vor fi bune să ne revenim, chiar dacă mergem la echipele naționale. Și jucătorii accidentați poate își mai revin", a declarat Robert Lewandowski.