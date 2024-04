Internaționalul german de 22 de ani a marcat în victoria cu 2-0 obținută de Dortmund pe Allianz Arena sâmbătă.

După meci, Adeyemi a fost surprins purtând șosete prin care și-a manifestat dragostea pentru țara tatălui său.

Într-un videoclip distribuit pe rețelele sociale, extrema stângă a lui Dortmund avea steagul nigerian imprimat pe jambierele galbene, cu inițialele sale sub steag.

Adeyemi, unul dintre cei mai rapizi jucători din lume, a deschis scorul pentru Dortmund în "Der Klassiker" după doar zece minute. Julian Ryerson le-a asigurat victoria oaspeților cu șapte minute înainte de final.

