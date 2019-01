"Ne-au suspendat meciul din cauza frigului!" Incredibil! La ce temperatura se joaca meciurile din Rusia

Paul Anton a avut parte de experiente extreme de cand joaca in Rusia.

Dupa ce a jucat pentru Anji timp de 6 luni, Anton a ales Samara la inceputul actualului sezon. A fost nevoit sa joace in conditii dificile. Federatia Rusa a stabilit ca partidele sa se dispute la temperaturi de pana la -15 grade.

"Cand e foarte frig, nici nu se joaca in Rusia. Noi abia in martie o sa reluam campionatul, pana atunci vom fi in pregatire. Chiar am avut un meci suspendat din cauza frigului. Trebuia sa jucam, insa au fost -23 de grade, iar federatia nu permite. Limita este de -15. La -15 se da drumul la joc. Mai jos de -15 nu se accepta. Erau conditii inumane!", a spus Anton pentru Telekom Sport.