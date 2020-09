Messi, GOL FABULOS pentru Barcelona! Numar de MAGIE acum cateva minute! Cum a marcat

Barcelona disputa in aceasta seara al doilea meci amical din presezon contra Gironei.

Leo Messi a inscris o bijuterie de gol inainte de pauza din amicalul cu Girona! Argentinianul a sutat puternic din afara careului, balonul s-a dus in bara din stanga portarului, iar apoi direct in poarta!

Si primul gol al Barcelonei a fost unul de senzatie, unde Lionel Messi l-a gasit cu o pasa senzationala pe noul venit Trincao, care a pasat mai departe in fata portii pentru Philippe Coutinho. Messi pare ca se simte bine in teren, in ciuda faptului ca Luis Suarez nici macar nu a fost convocat pentru aceasta partida, acesta fiind unul din prietenii lui cei mai buni.

In acest meci Barcelona isi prezinta si al treilea echipament, care pare a nu fi pe placul suporterilor dupa reactiile de pe retelele de socializare.