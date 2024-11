Mesajul apărut pe pagina lui Leo Messi în ziua în care Barcelona sărbătorea 125 de ani de existență

View this post on Instagram

Nici catalanii nu au uitat de Messi. În timpul evenimentului, Joan Laporta, președintele clubului de pe Camp Nou, l-a numit pe argentinian ”cel mai influent jucător din istoria Barcelonei” și a vorbit despre impactul pe care l-a avut campionul mondial în timpul petrecut la gruparea catalană.

Messi: ”Intenția noastră este să trăim în Barcelona!”

Într-un interviu recent, Messi a vorbit despre perioada petrecută de el și de familia sa în Barcelona și a mărturisit că și-ar dori ca la un moment dat să se întoarcă în Catalunya.

”Îmi este dor de Barcelona, de oraș, de lumea de acolo, de dragostea lor. Am avut norocul ca Dumnezeu să mă aducă în acel loc și să mă facă să îmi trăiesc întreaga viață în acest club minunat. Sper că vom continua să ne descurcăm bine și să facem acest club chiar și mai mare decât este acum. Barca este un club special și diferit de altele.

La Masia a însemnat mult pentru mine. Am ajuns la club când aveam 13 ani și am crescut și am trăit acolo mai mult decât am făcut-o în Argentina. Am crescut cu valorile pe care mi le-au insuflat. Am studiat acolo și a fost un lucru fundamental pentru mine, nu doar ca jucător, ci și ca persoană.

Viața mea este să fiu în Barcelona, să trăiesc în Barcelona. În mintea noastră, lăsând la o parte turismul, vrem să trăim acolo pentru că băieților mei, soției mele și mie ne lipsește mult viața din Barcelona. Avem prieteni acolo. Copiii mei sunt catalani. Am trăit acolo toată viața. Simt că sunt din Barcelona și chiar dacă nu știm ce ne rezervă viața, intenția noastră este să trăim acolo”, a spus Messi într-un interviu recent acordat pentru TV3.