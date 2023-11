Mbappe a reacționat la criticile lui Luis Enrique! Ce spune despre relația cu antrenorul spaniol, care l-a criticat

Mulți jucători ar fi reacționat negativ la astfel de comentarii, însă internaționalul francez a dat dovadă de maturitate într-o conferință de presă desfășurată vineri, înaintea meciului cu Gibraltar.

Întrebat despre declarația cu antrenorul său, Mbappe a declarat: „Trebuie să îl întrebați pe el de ce a ales acest moment. Dar eu l-am primit bine, este un antrenor mare care are multe să mă învețe.

Din prima zi i-am spus mereu că nu voi avea niciun fel de problemă cu asta, pentru că vreau mereu să progresez. Am funcționat întotdeauna foarte bine cu antrenorii mei, sunt exigent cu mine însumi. Nu am nevoie să se spună că sunt cel mai bun pentru a juca bine”.

???????? Mbappé on Luis Enrique not happy with him despite last hat-trick: “I took it very well, he’s a great coach and he has a lot to teach me”.

"Since the first day, I told him he would have no problem with me. I have always worked very well with the coaches I have had".