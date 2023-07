Mauro Icardi ar fi refuzat o ofertă de 75 milioane de euro din Arabia Saudită! Ce obiectiv are soția fotbalistului, care îi e și impresar

Jucătorul argentinian a primit mai multe oferte din Asia și Europa, una dintre acestea fiind de-a dreptul spectaculoasă.

Campionatul din Arabia Saudită atrage tot mai multe nume importante din fotbalul european, iar Mauro Icardi se numără printre acestea.

Jurnalistul Nicolo Schira a dezvăluit că fotbalistul ar fi refuzat un contract pe trei ani, cu 25 milioane pe an din Arabia Saudită, obiectivul său fiind să rămână în Europa.

???? Excl. - Mauro #Icardi has received a very rich bid from Saudi Arabia’s club: 3-years contract (25M/year), but his priority is to stay in Europe. #Galatasaray are pushing to try to keep him on a permanent deal, even if a SerieA’s club have asked info for the striker. #transfers