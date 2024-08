Mauricio Pochettino și-a dat acordul și va fi selecționer!

Numele antrenorului argentinian a fost asociat cu mai multe echipe de club în ultima perioadă, dar în cele din urmă acesta a acceptat o provoare inedită. Va fi selecționerul Statelor Unite ale Americii.

Americanii s-au reorientat către Pochettino după ce au încercat să dea o altă lovitură la nivel de imagine prin aducerea lui Jurgen Klopp (57 de ani), recent plecat de la Liverpool. Doar că aceștia s-au lovit de refuzul germanului, care ar vrea să ia o pauză din antrenorat.

În urmă cu o săptămână a apărut în spațiul public informația potrivit căreia Pochettino a fost deja ofertat de americani, iar acum a venit și răspunsul din partea fostului antrenor de la Tottenham, Chelsea sau PSG.

Pochettino și-a dat acceptul și va fi selecționerul pentru prima oară în cariera sa, scrie jurnalistul David Ornstein de la The Athletic.

Mauricio Pochettino agrees to become the new head coach of USA.

