Marius Șumudică s-a supărat pe arbitri: "Nu știu ce să mai evit, să nu primesc galben"

Oaspeţii au deschis scorul în minutul 11, prin Ozbek. Pentru Gaziantep a înscris tot un jucător de la Kayserispor, Sazdagi, în minutul 68, în propria poartă.

Alexandru Maxim, Denis Drăguş, Florin Niţă şi Deian Sorescu au fost integralişti la Gaziantep FK. Maxim a primit un cartonaş galben în minutul 68.

Gaziantep FK ocupă locul 17 în clasament, cu 24 de puncte, în timp ce Kayserispor este pe 13, cu 28 de puncte.

Analiza lui Marius Șumudică după remiza cu Kayserispor

Tehnicianul român a recunoscut că remiza a fost un rezultat echitabil, dar s-a arătat deranjat de felul în care au analizat arbitrii anumite faze.

"Vreau să felicit jucătorii pentru că au luptat, chiar dacă nu am reușit să câștigăm. Cred că remiza a fost un rezultat normal. Dacă ne dorim să rămânem în prima ligă, trebuie să câștigăm la Istanbul următorul meci. Nu va fi ușor, dar vom merge și ne vom lupta.

Fiecare punct este important, dar trebuie să le luăm pe toate trei.

Vreau să critic arbitrii. Cum am făcut o mișcare, cum am primit cartonaș. Nu știu ce trebuie să evit pentru a nu mai fi penalizat. Cred că la Maxim a fost penalty, dar arbitru nu a mers să verifice. Zilele acestea, totul pare împotriva noastră. În Europa, arbitrii vin la margine și te avertizează, eu am primit galben doar arătând cronometrul", a spus Marius Șumudică.

Gaziantep joacă pe teren propriu, în Cupa Turciei, cu Fenerbache, pe 7 februarie, urmând ca pe 11 februarie să evolueze în campionat, la Istanbulspor, o contracandidată în lupta pentru salvarea de la retrogradare.