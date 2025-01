Atunci, starul portughez a plecat cu scandal de pe Old Trafford, după ce a intrat într-un conflict de la distanță cu antrenorul de atunci al diavolilor, Erik ten Hag.

Cristiano Ronaldo insistă pentru transferul lui Casemiro la Al Nassr

De atunci, cvintuplul câștigător al Balonului de Aur evoluează pentru gruparea saudită Al Nassr, echipă la care și-a prelungit recent contractul. Lusitanul nu a reușit să câștige niciun trofeu cu Al Nassr și vrea să schimbe acest lucru cât mai repede.

Din acest motiv, Cristiano ”lucrează” la transferul altui star de la Manchester United, viitoarea adversară a lui FCSB din faza principală Europa League. Concret, potrivit Sport Bible, CR7 insistă ca șeicii de la Al Nassr să îl transfere pe brazilianul Casemiro până la încheierea perioadei de transferuri de pe 31 ianuarie. Cei doi au fost colegi de echipă atât la Real Madrid cât și la Manchester United.

Casemiro pare că nu este pe placul lui Ruben Amorim și s-a vorbit despre o posibilă plecare a brazilianului de 32 de ani.

12 milioane de euro este cota de piață a lui Casemiro, conform Transfermarkt.

Recent, jurnalistul italian Gianluca Di Marzio a anunțat că brazilianul ar fi deschis unui transfer în Serie A, la AS Roma, iar Manchester United ar fi dispusă să îl cedeze pe Casemiro sub forma unui împrumut, chiar dacă ”Diavolii” de pe Old Trafford sperau să scape definitiv de mijlocașul brazilian.