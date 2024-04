Trabzonspor va disputa următoarele șase meciuri de acasă fără spectatori, iar clubul a primit o amendă de trei milioane de lire turcești (aproximativ 94.000 dolari). De asemenea, antrenorul lui Trabzonspor, Egemen Korkmaz, a fost interzis să intre în vestiar sau pe bancă tehnică pentru un meci.

Fundașii de la Fenerbahce, Irfan Can Egribayat și Jayden Quinn Oosterwolde, au fost suspendați fiecare pentru un meci și au primit amenzi minore pentru implicarea lor în încăierare. Bright Osayi-Samuel de la Fenerbahce, care a fost atacat de un fan pe teren, nu a primit nicio sancțiune din partea PFDK (consiliul disciplinar al TFF).

????????????‍⚖️ ???????????????????????????????? | After crazy scenes between Trabzonspor and Fenerbahçe, the sanctions have finally been announced…

• Trabzonspor 6 games without fans

• Oosterwolde & Eğribayat suspended for 1 match

Osayi-Samuel did not recieve any ban. pic.twitter.com/pFuheq0YVE