"Regina muzicii pop" și Akeem, weekend petrecut în New York

"Regina muzicii pop" s-a împăcat cu iubitul fotbalist, de care se despărțise în luna octombrie, după ce presa a scris că aceasta era nemulțumită că lui Akeem îi fugeau ochii după alte femei. Cei doi au fost reperații de paparazzi în New York, unde au petrecut weekendul alături de prieteni și de membri ai familiei vedetei pop, în restaurante și magazine de lux.



De-a lungul timpului, Madonna a fost măritată cu actorul Sean Penn (1985-1989) și cu regizorul Guy Ritchie (2000-2008), dar a avut și relații mediatizate cu Dan Gilroy, Jean-Michel Basquiat, John Benitez, John F. Kennedy Jr., Warren Beatty, Vanilla Ice, Tupac Shakur, Jenny Shimizu, Dennis Rodman, Carlos Leon, David Blaine, Alex Rodriguez, Jesus Luz, Brahim Zaibat, Kevin Sampaio sau Ahlamalik Williams. Artista are șase copii - Estere, Stella, Lourdes, Rocco, Mercy și David.



Madonna una dintre cele mai importante artiste pop din istorie

Madonna Louise Ciccone (66 de ani) este una dintre cele mai cunoscute cântărețe din istorie, fiind considerată un sex-simbol al decadelor '80 și '90 ale secolului trecut.



Are peste 300 de milioane de albume vândute la nivel mondial, este cel mai de succes artist solo din istoria Billboard Hot 100, are 44 de cântece ajunse numărul 1 diverse clasamente mondiale, a acumulat peste 1 miliard de dolari din concerte și este considerată cântăreața nr. 1 all-time de către VH1, Rolling Stone, MTV și Billboard.



Repertoriul său cuprinde melodii emblematice, precum "Material Girl", "Like a Virgin", "La Isla Bonita", "Like a Prayer", "Secret", "The Power of Good-Bye", "Music", "American Life", "Die Another Day", "Hung Up", "Jump", "Give It 2 Me", "Girl Gone Wild", "Confessions on a Dance Floor" sau "Living for Love".



Akeem Morris (28 de ani) este originar din Jamaica și evoluează ca atacant pentru Oyster Bay United FC (Nassau County, New York), club din United Premier Soccer League, considerat campionatul de dezvoltare al jucătorilor pentru mai cunoscuta MLS.

Foto - Getty Images