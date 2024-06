Lionel Messi, "OUT" de la Copa America! Ce s-a întâmplat

Messi a acuzat o problemă medicală la nivelul ischiogambierului drept după un fault al unui adversar și a avut nevoie de îngrijiri medicale pe teren.

Deși a reușit să termine partida, 'La Pulga' a declarat că a simțit o jenă și speră să nu fie nimic grav. În plus, Messi a menționat că a avut febră și dureri în gât în ultimele zile.

"Am simţit o jenă la nivelul ischiogambierului drept. Mă deranjează puţin, dar am reuşit să termin partida, aşa că sper să nu fie nimic grav. Vom vedea”, a declarat Lionel Messi la sfârșitul partidei.

???? Lionel Messi ????️ “I played after several days of sore throat and fever, and this may have affected me. As for the injury, it is not something old or something I was suffering from. It is a muscle spasm.We will see.” pic.twitter.com/9SFaxg4KTr