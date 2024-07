Liber de contract de un an, este gata să semneze! Fostul star al lui United negociază cu fosta echipă a lui Marius Șumudică

La acel moment, s-a scris că De Gea ar putea semna cu Real Madrid, ca înlocuitor pentru Thibaut Courtois, însă acest lucru nu s-a mai întâmplat.

Totuși, jurnalistul italian Rudy Galetti susține că David de Gea este pe punctul să își găsească un nou club. Ajuns la 33 de ani, portarul spaniol ar negocia cu Al Shabab și cu încă un club din Arabia Saudită.

În acest moment, David de Gea ar analiza ofertele primite și ar urma să ia o decizie în perioada următoare.

David de Gea a început fotbalul la echipele de juniori ale celor de la Atletico Madrid, iar în 2009 a debutat la prima echipă.

Doi ani mai târziu, portarul a făcut pasul în Premier League la Manchester United, unde a petrecut nu mai puțin de 12 ani.

????????️ #AlShabab and another ???????? club are in talks with David #DeGea for a possible free-agent transfer.

???? The ???????? goalkeeper - without a team for 1 year now - is evaluating the proposals received. ????⚽ #Transfers pic.twitter.com/QpJiDN05Lo