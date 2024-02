LeBron James a vorbit despre Leo Messi și transferul său în MLS 

Superstarul argentinian a semnat cu Inter Miami în vara anului trecut, din postura de fotbalist liber de contract, după ce i-a expirat înțelegerea cu Paris Saint-Germain. Leo Messi a evoluat jumătate de sezon pentru gruparea americană, contribuind decisiv la victoriile echipei, care a reușit să câștige și primul trofeu din istoria clubului alături de el.

Prezența lui Leo Messi în MLS, în special la Inter Miami, a făcut ca valoarea clubului să se dubleze. Mai multe staruri, atât TV cât și din lumea sportului, au mers să-l vadă pe campionul mondial în acțiune. Legendarul baschetbalist, LeBron James, a fost surprins la meciul lui Inter Miami, iar recent a vorbit despre prezența lui Messi în MLS.

„Văzând GOAT-ul fotbalului, Lionel Messi, bucurând MLS-ul cu prezența sa măreață schimbă totul pentru noi. Sosirea lui nu doar că ridică nivelul campionatului, dar și inspiră o nouă generație de fani ai fotbalului din țara noastră.

E nevoie de o dedicare de neegalat, etică a muncii și talent să realizezi ceea ce are Messi, iar eu nu am altceva decât respect și admirație pentru el. Îi doresc tot binele”, a spus LeBron James în interviul acordat.

Lebron James: "Seeing, the GOAT of soccer, Lionel Messi grace the MLS with his greatness presence is a game-changer for us. His arrival not only elevates the league but also inspires a new generation of soccer fans in our country.

"It takes an unparalleled dedication, work… pic.twitter.com/wnsCiisaK4