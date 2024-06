Laurențiu Reghecampf, după despărțirea de Al Tai: "Încă primesc salariu"

Reghecampf şi-a început cariera de tehnician în 2010, la Gloria Bistriţa, iar în 2011 a pregătit-o, pentru o lună, pe FC Universitatea Craiova, echipă patronată de Adrian Mititelu. Ulterior a mai activat la CS Snagov, Concordia Chiajna, Steaua, unde a câștigat două titluri (2013, 2014), Al-Hilal Riad, Litex Loveci, FCSB, Al Wahda şi Al Wasl, ambele din Emiratele Arabe Unite, şi Al Ahli Jeddah.

Laurențiu Reghecampf: "Încă primesc salariu"

Tehnicianul român a petrecut aproape opt luni pe banca echipei din prima ligă saudită, însă nu a reușit să o salveze de la retrogradare. Al Tai, echipă la care joacă Andrei Cordea și Marko Dugandzic, a încheiat sezonul pe locul 17 și a retrogradat astfel în eșalonul secund.

Un aspect ieșit din comun legat de situația lui Reghecampf la Al Tai este modul în care conducerea clubului l-a informat despre încheierea colaborării. Antrenorul român a dezvăluit că, deși nu mai antrenează echipa, încă primește salariul lunar, deoarece contractul său nu a fost reziliat oficial.

Reghecampf și-a părăsit echipa la mijlocul lunii aprilie, unde a fost înlocuit de antrenorul uruguaian Leonardo Ramos, în vârstă de 54 de ani. Într-un interviu acordat presei din Arabia Saudită, Reghecampf și-a exprimat dorința de a-și continua cariera de antrenor în acea țară, în ciuda experienței mai puțin reușite la Al Tai.

"Contractul meu este încă valabil și nu a fost reziliat. Încă primesc salariul lunar și trebuie să-i întrebi pe cei care conduc clubul despre acest subiect. Ei mi-au transmis un document în care mi-au spus că nu voi mai antrena echipa", a declarat Reghecampf, conform presei arabe.

Tehnicianul și-a arătat nemulțumirea: "Conducerea nu m-a ajutat!"

Reghecampf și-a exprimat nemulțumirea față de conducerea clubului și i-a acuzat că nu și-au respectat promisiunile legate de aducerea unor noi jucători în perioada de transferuri de iarnă.

*Sper asta și este posibil să se întâmple în curând. Sunt încrezător în mine și în abilitățile mele și am nivelul și personalitatea potrivite pentru a lucra în campionatul saudit. Am preluat echipa la mijlocul primei părți a sezonului și nu am avut posibilitatea să fac prea multe atunci. M-am înțeles cu conducerea să schimbăm și să aducem câțiva jucători în perioada de transferuri de iarnă, dar nu au făcut nimic. Conducerea nu m-a ajutat!", a mai spus Reghecampf.

Rămâne de văzut cum va evolua cariera lui Laurențiu Reghecampf în continuare și dacă va reuși să își găsească un nou proiect în fotbalul saudit sau în altă parte.