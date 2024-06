Kylian Mbappe a anunțat că nu va participa la Jocurile Olimpice de la Paris Decizia sa este strâns legată de transferul său la Real Madrid, club care a stabilit clar că nu îi va permite să facă parte din lotul pentru competiția olimpică.

În cadrul unei conferințe de presă, Mbappe a explicat motivele care au dus la această decizie. Superstarul a explicat că obligațiile sale față de noua echipă, Real Madrid, sunt prioritare și că nu consideră potrivit să înceapă noua sa aventură cu întârziere.

„Clubul meu are o poziție foarte clară, de acum încolo cred că nu voi participa la JO. Pur și simplu așa stau lucrurile. Mă alătur unei noi echipe. Să ajungi în septembrie pentru o nouă aventură nu este cel mai bun mod de a începe o aventură. Acum, o să urez succes echipei Franței. Voi urmări toate meciurile, bineînțeles, în calitate de suporter. Voi fi spectator. Sper ca băieții să aducă acasă medalia de aur”, a declarat Mbappe, citat de news.ro.

????????️Kylian Mbappé: The Olympics?

