Jurnalist eliminat de la Balonul de Aur 2024 după ce "și-a pierdut toată credibilitatea". Cum a votat

La Balonul de Aur votează 100 de jurnaliști din întreaga lume - câte unul din fiecare țară prezentă în primele 100 din clasamentul FIFA.

Enrique "Quique" Wolff, reprezentantul Argentinei, nu mai are voie să voteze la Balonul de Aur 2024



Enrique "Quique" Wolff, jurnalistul care a votat din partea Argentinei în ultimii ani, nu va mai avea ocazia să o facă și la ediția din 2024. Anunțul a fost făcut de Vincent Garcia, cel care organizează Balonul de Aur și care a spus că argentinianul "și-a pierdut toată credibilitatea" după votul patriotic de anul trecut.



"Eu nu sunt dictator. Fiecare poate să voteze cu inima. Unii preferă atacanții, alții mijlocașii, fiecare are câte o echipă preferată. Important este să rămâi credibil, însă nu toți trec acest test.



Anul trecut, cel care a votat pentru Argentina a fost eliminat de pe listă după ce a ales patru jucători din Argentina în primele cinci locuri - Messi, Lautaro Martinez, Julian Alvarez și Emiliano Martinez.



Erau patru jucători argentinieni pe lista candidaților, iar el i-a ales pe toți. Părerea mea este că și-a pierdut obiectivitatea. Am schimbat jurnalistul respectiv, iar acum nu mai poate vota", a spus Vincent Garcia, într-un interviu pentru The Times citat de The Sun.



Cum a arătat topul lui Wolff în 2023: 1. Messi; 2. Alvarez; 3. Mbappe; 4. E. Martinez; 5. L. Martinez



Enrique Ernesto "Quique" Wolff are 75 de ani și este fost fotbalist. Fundaș dreapta de meserie, Wolff a jucat inclusiv la naționala Argentinei (27 de meciuri și un gol) și la Real Madrid (74 de meciuri în perioada 1977-1979).



De la începutul anilor '90, Wolff a început să realizeze emisiuni în Argentina, la TV și la radio. În prezent, argentinianul este angajat la ESPN.