Jurgen Klopp a dat verdictul despre Superliga Europeană: ”Sută la sută!”

Asta înseamnă că Superliga Europeană își va putea desfășura activitatea normal, fără ca echipele sau jucătorii să fie interziși de la competițile UEFA sau FIFA, cum ar fi Campionatul Mondial al Cluburilor, Campionatul European sau Campionatul Mondial.

În urma deciziei CJUE, echipele și-au manifestat deja refuzul față de Superliga Europeană. Primele comunicate oficiale ale cluburilor au venit joi după-amiază, de la Atletico Madrid și Manchester United, cărora li s-au alăturat FC Bayern și Sevilla.

Jurgen Klopp, antrenorul lui Liverpool, a vorbit despre decizia CJUE și a subliniat faptul că e de acord cu verdictul și crede că UEFA și alte federații nu trebuie să dețină monopol în fotbal.

”Sunt sută la sută de acord cu declarația și verdictul. Îmi place, de asemenea, că înțelegem că UEFA și alte federații nu pot face doar ceea ce vor ele... să organizeze mai multe jocuri cu oamenii care nu au niciun cuvânt de spus.

Îmi place că UEFA și alții au fost puțin deranjați”, a spus Jurgen Klopp, citat de jurnalistul sportiv Fabrizio Romano pe rețelele social media.

???? Klopp on Super League: “I agree 100% with the statement and the verdict”.

“I also like that we get an understanding that UEFA and other FAs can't just do what they want… putting in more games with people having no say in it”.

