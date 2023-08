Julian Draxler, la un pas să fie jefuit! Cum a reușit poliția să le strice planurile hoților

Poliţia ar fi găsit şapte bărbaţi, care au fost arestaţi şi plasaţi în arest preventiv, fiind suspectaţi de organizarea jafului. La domiciliul lui Julian Draxler nu ar fi fost comisă nicio infracţiune.

Evenimentele ar fi avut loc la scurt timp după miezul nopţii, când poliţia a pus sub supraveghere locuinţa internaţionalului german (58 de selecţii, 7 goluri). O maşină ar fi fost interceptată în apropiere de locul faptei (Saint-Cloud), cu doi bărbaţi la bord, care ar fi supravegheat locuinţa jucătorului. În interiorul vehiculului ar fi fost găsite mănuşi, cagule şi bandă adezivă.

Ulterior, un al doilea grup de cinci bărbaţi aflaţi într-o a doua maşină ar fi fost oprit de poliţie cu acelaşi tip de echipament. Potrivit BFM TV, bărbaţii în cauză aveau vârste cuprinse între 17 şi 21 de ani şi toţi erau cunoscuţi de poliţie. Aceştia au fost reţinuţi la secţia de poliţie din Saint-Cloud pentru asociere în vederea pregătirii unei infracţiuni sau a unui delict.

???? Last night, 7 suspects were arrested as they prepared to rob Julian Draxler's home. ????????

The suspects had hoods, gloves and plastic ties.

(Source: @le_Parisien_PSG ) pic.twitter.com/sWFte22bqZ