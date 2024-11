Îți amintești de Dele Alli? Ce s-a ales de mijlocașul pe care se băteau Manchester City și Barcelona

În 2018, fotbalistul era evaluat la nu mai puțin de 100 de milioane de euro de către site-urile de specialitate, iar acum are o cotă de piață de numai 3.5 milioane de euro. La Beșiktaș, unde a fost împrumutat de Everton pentru sezonul trecut, mijlocașul a fost cel mai bine evaluat jucător din lot.

Dele Alli se poate lăuda și cu 37 de selecții pentru naționala Angliei, pentru care a marcat de trei ori. În această perioadă, el speră să își găsească un alt angajament, fiind posibil să îl vedem semnând în pauza competițională din iarnă.

În octombrie se vorbea despre interesul celor de la Lille pentru el, dar nimic nu s-a concretizat.

Dele Alli, poveste de viață dureroasă

În 2023, Dele Alli a fost invitat la podcast-ul lui Gary Neville, iar acolo a făcut dezvăluiri complet neașteptate despre copilăria sa, care nu a fost deloc ușoară. Mijlocașul a dezvăluit că a fost traumatizat în copilărie, înainte să fie adoptat și a recunocscut că a fost la reabilitare, după ce a devenit dependent de somnifere.

”E ceva despre care nu prea am vorbit. Au fost câteva lucruri. La șase ani am fost molestat”, a dezvăluit Dele Alli în cadrul podcast-ului citat de Mirror.

Gary Neville a început să plângă în momentul în care a ascultat dezvăluirile făcute de fotbalist și i-a spus: ”Am senzația că faptul că te deschizi acum e ceva care a fost închis în tine timp de 15-20 de ani... .

Am fost trimis în Africa să învăț disciplină apoi am fost trimis înapoi. A fost oribil, nu voiam să fiu acolo. Am început să fumez la șapte ani și să vând droguri la opt. O persoană în vârstă mi-a spus că nu ar opri un copil autoritățile așa că reușeam să scap cu fotbalul și având droguri pe dedesubt.

Am avut mereu probleme cu poliția însă nu aveam reguli crescând. Mama consuma mult alcool și nu o învinovățesc. Am înțeles situația ei când am ajuns la clinica de reabilitare. A fost tot ce știa. Când m-a dat spre adopție am știut amândoi că a fost pentru că voia să îmi dea șansa de a trăi o viață de succes. Totul se îndrepta într-o direcție dacă rămâneam acolo”, a adăugat jucătorul.