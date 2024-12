Întrebat ce fotbaliști români vede la Genoa lui Dan Șucu, Ioan Becali a rostit un singur nume

Pentru a-l cunoaște mai bine pe cel care va conduce Genoa, presa din Italia a stat de vorbă cu Ioan Becali, un impresar cu puternice legături în Peninsulă.

Ioan Becali: "Dan Șucu este un om serios, își respectă cuvântul și angajații"



Agentul i-a făcut o scurtă descriere lui Dan Șucu și a spus că se așteaptă ca Dan Șucu să păstreze conducerea actuală a celor de la Genoa.



"Dan Șucu este un om de afaceri. A intrat recent în fotbal și este o lume care îi place. S-a comportat mereu frumos cu noi. Este un om serios, își respectă cuvântul și respectă angajații din cadrul clubului. Nu cred că va face multe schimbări (n.r - la Genoa).



Rapid are jucători importanți, dar depinde și de ce își dorește Genoa. Poate va lua și câțiva jucători de-ai noștri. Dacă Dan Șucu are nevoie de sfaturi, mă cunoaște pe mine și îl cunoaște pe fratele meu. Dacă ne întreabă, îl vom sfătui, însă Genoa are deja oameni serioși în cadrul clubului. Nu va schimba conducerea, ci va colabora cu ei", a spus Ioan Becali, pentru Tuttomercatoweb.

Ioan Becali l-ar vedea pe Andrei Borza la Genoa



Întrebat ce fotbaliști români ar putea propune la Genoa, Ioan Becali a rostit doar numele lui Andrei Borza (19 ani), fundașul dreapta de la Rapid. Giuleștenii l-au achiziționat în august 2023, de la Farul, pentru 800.000 de euro.



"E un jucător născut în 2007, îl cheamă Andrei Borza. Sunt și alte echipe interesate de el. Ar putea fi o idee", a mai spus Ioan Becali.