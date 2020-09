Ingrijorare la Munchen inainte de Supercupa Europei! Un oficial al orasului trage un semnal de alarma!

In jur de 20.000 de fani vor putea intra pe stadion, la Supercupa Europei dintre Bayern Munchen si Sevilla. Premierul landului Bavaria, Markus Soeder, le cere insa fanilor lui Bayern sa nu calatoreasca la finala de la Budapesta, din cauza riscului de infectare cu coronavirus.

"Ma doare stomacul numai gandindu-ma la Supercupa. Budapesta este o zona de risc. Trebuie sa fim atenti ca lucrurile sa nu ia o turnura grava", a declarat Markus Soeder.

De asemenea premierul a spus ca sutele de bavarezi care vor calatori in Ungaria, ar trebui ca la intoarcere sa intre in carantina deoarece Ungaria e vazuta ca o zona de risc.

"Apelul meu va fi sa ne gandim din nou si sa vedem daca chiar este necesar", a declarat Markus Soeder.

Soeder transmite faptul ca acesta este un meci important dar nu si decisiv. O decizie privind masurile de sanatate va fi luata marti.

