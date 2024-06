Nacho Fernandez (34 de ani) va pleca de la Real Madrid, echipă pentru care a evoluat timp de 23 de ani, încă din perioada junioratului, și cu care a câștigat de șase ori UEFA Champions League.

Chiar dacă s-a zvonit că sunt șanse să rămână la echipă și din sezonul următor, fundașul spaniol a ales o nouă experiență. Va pleca în Arabia Saudită, unde va semna cu Al Qadsiah.

Cele două părți s-au înțeles deja în privința unui contract valabil până în 2026, iar Nacho a efectuat deja vizita medicală, scrie jurnalistul Fabrizio Romano pe pagina sa de Twitter.

Rămâne de văzut când va apărea anunțul oficial al transferului lui Nacho în Arabia Saudită, având în vedere că jucătorul este în lotul Spaniei pentru EURO 2024.

