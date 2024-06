”Here we go!” Kylian Mbappe a semnat cu Real Madrid! Anunțul pe care toți fanii voiau să îl audă

În cazul lui Real Madrid, o bucurie nu vine niciodată singură, iar, la doar câteva ore după finala de pe Wembley, fanii lui Real Madrid au mai primit o veste uriașă.

Kylian Mbappe a semnat și este oficial jucătorul lui Real Madrid. Anunțul a fost făcut de celebrul jurnalist Fabrizio Romano prin intermediul unei postări pe rețelele sociale.

”Kylian Mbappe la Real Madrid, HERE WE GO! Toate documentele au fost semnate și completate.

Real Madrid va anunța transferul lui Kylian Mbappe săptămâna viitoare, după ce a câștigat Champions League.

Mbappe s-a decis în luna februarie! Poate fi deja considerat noul jucător al lui Real Madrid”, a scris Fabrizio Romano pe Twitter.

????⚪️ Kylian Mbappé to Real Madrid, HERE WE GO! Every document has been signed, sealed and completed.

Real Madrid, set to announce Mbappé as new signing next week after winning the Champions League.

Mbappé made his decision in February; he can now be considered new Real player. pic.twitter.com/MMqEp1C0pK