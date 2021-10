Golurile anului în MLS! Video cu execuțiile uluitoare ale lui Asprilla și Zelarayan, fostul adversar al României

Criticat de unii pentru nivelul scăzut al competiției, campionatul Major League Soccer a oferit ieri două goluri de poveste.

Primul, din punct de vedere cronologic, l-a marcat argentinianul naturalizat de Armenia, Lucas Zelarayan, care a jucat recent și împotriva României.

Mijlocașul ofensiv de la Columbus Crew, coechipier cu Alex Mățan, a înscris superb de la distanță în 3-2 cu Orlando City.

???? JUST IN: THE @MLS GOAL OF THE YEAR@Lucazelarayan31 | #Crew96 pic.twitter.com/9RT1YYe7A8