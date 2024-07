Gestul făcut de Kylian Mbappe în fața suporterilor după ce a fost prezentat la Real Madrid

Îmbrăcat în echipamentul lui Real Madrid, Kylian Mbappe a fost chemat pe scenă chiar de legendarul președinte al madrilenilor, Florentino Perez, care a fost acompaniat chiar de Zinedine Zidane, fostul mare jucător și antrenor al madrilenilor.

Kylian Mbappe a sărutat sigla lui Real Madrid la prezentarea pe Santiago Bernabeu

Mbappe și-a început discursul prin a spune că transferul la Real Madrid reprezintă un vis împlinit pentru el. După ce le-a mulțumit lui Florentino Perez și familiei sale, Mbappe a făcut un gest neașteptat, mai ales că în urmă cu doi ani a refuzat-o pe Real Madrid pentru a-și prelungi contractul cu Paris Saint Germain.

Atacantul a sărutat emblema noului său club. După ce și-a încheiat discursul și a strigat alături de fani ”Hala Madrid”, Mbappe a făcut turul stadionului pentru a-i saluta îndeaproape pe suporterii prezenți în tribune. Mbappe a împărțit mingi, iar, în momentele de respiro, Mbappe nu s-a oprit din a săruta sigla clubului.

Does Kylian Mbappe Kissing The Real Madrid Badge Means Passion ????? pic.twitter.com/9o8ejI9vxB

Discursul lui Kylian Mbappe la prezentarea la Real Madrid

”Bună ziua tuturor. Voi încerca să vorbesc în spaniolă. Wow, este incredibil să fiu aici. Am visat mulți ani că voi juca pentru Real Madrid, iar astăzi s-a realizat visul meu. Sunt un băiat fericit. Vreau să îi mulțumesc președintelui Florentino Perez că a avut încredere în mine încă din prima zi. S-au petrecut multe lucru, dar mulțumesc. De asemenea, le mulțumesc tututor celor care au făcut ca eu să ajung aici. Îmi văd familia, pe mama care plânge (n.r. sărută sigla clubului).

Este o zi incredibilă. De când eram copil, am avut un singur vis, să fiu aici înseamnă mult pentru mine. Le mulțumesc tuturor madrilenilor, pentru că de foarte mulți ani îmi oferă dragostea lor. Acum am un alt vis, să mă ridic la înălțimea istoriei acestui club. Îmi voi da viața pentru această echipă și pentru această siglă.

Am un mesaj pentru toți copiii. Am fost și eu copil, cu pasiune poți obține tot ce îți dorești. Sunt mândru că mi-am îndeplinit visul și am devenit jucătorul celui mai mare club din istoria fotbalului. Nu voi continua pentru că voi începe să plâng. Acum, toți împreună: 1, 2, 3 Hala Madrid!”, a spus atacantul francez.