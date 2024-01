Gary Lineker a scris în câteva cuvinte exact cum l-a perceput pe Franz Beckenbauer. Mesajul plin de emoție postat pe Twitter

Franz Beckenbauer, unul dintre cei mai mari fotbalişti şi antrenori ai Germaniei, s-a stins din viaţă luni, potrivit presei germane. Franz Beckenbauer, campion mondial în 1974 ca jucător şi în 1990 ca antrenor, avea 78 de ani.

Beckenbauer a câştigat Cupa Mondială, atât ca jucător, în 1974, cât şi ca antrenor, în 1990, când Matthaus era căpitanul echipei. El a fost căpitan al naţionalei RFG în anii 1970, selecţioner al Germaniei (1984-1990) şi fost director al clubului Bayern Munchen în anii '90.

Gary Lineker, acum analist TV, a fost golgheterul Campionatului Mondial din 1986, turneu la care Germania condusă de Franz Beckenbauer a pierdut finala în fața Argentinei.

Fostul atacant englez, unul dintre cei mai apreciați experți pe teme fotbalistice, e urmărit de milioane de fani pe Twitter. Lineker a scris un mesaj emoționant despre Franz Beckenbauer.

"Am aflat cu tristeşte de moartea lui Franz Beckenbauer", a declarat fostul atacant englez Gary Lineker: "Unul dintre cei mai mari jucători din sportul nostru. Der Kaiser a fost cel mai frumos dintre fotbalişti, care a câştigat totul cu graţie şi farmec. RIP".

Very sorry to hear that Franz Beckenbauer has died. One of the absolute greats of our game. Der Kaiser was the most beautiful of footballers who won it all with grace and charm. RIP.