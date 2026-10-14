Era considerat urmașul lui Zlatan Ibrahimovic la AC Milan

Considerat cândva unul dintre cei mai talentați tineri jucători francezi și cumpărat cu mari speranțe de AC Milan, în august 2012, după ce dăduse probe la Arsenal, Everton și Tottenham și mai fusese curtat de Juventus și Manchester City, M'Baye Niang a ajuns acum la un minim istoric în cariera sa.

Atacantul a semnat cu Union Sportive du Littoral de Dunkerque, echipa aflată pe locul al 11-lea în Ligue 2 (liga secundă din Franța). La clubul de pe Stade Marcel-Tribut va fi coleg cu fostul internațional francez Steven Nzonzi (37 de ani / ex- Sevilla, Roma, Galatasaray, Rennes, Blackburn Rovers, Amiens, Konyaspor), cu Gaetan Robail (32 de ani / ex- PSG, Cercle Brugge, Valenciennes, lens, Guingamp, Molenbeek) și cu Maxence Prevot (29 de ani / ex-Sochaux, OH Leuven).

Fostul star din Serie A (Milan, Genoa, Torino, Empoli), Ligue 1 (Caen, Montpellier, Rennes, Bordeaux, Auxerre) și Premier League (Watford) fusese declarat urmașul lui Zlatan Ibrahimovic pe San Siro, dar și-a pierdut statutul în lotul milanezilor, după mai multe acte grave de indisciplină. În 2012, a fost sancționat de polițiștii din Milano pentru că conducea fără permis, iar la control a mințit că este colegul Bakaye Traore. În 2014, pe când era împrumutat la Montpellier, a fost condamnat la 18 luni de închisoare cu suspendare și plata unor daune uriașe, după ce a lovit cu mașina un grup și a accidentat 11 persoane, apoi a părăsit locul accidentului, tot cu permisul suspendat. În 2016, atacantul fost din nou implicat într-un accident auto, în urma căruia a suferit o accidentare serioasă la ligamentul gleznei stângi.

A ales să joace pentru naționala Senegalului

M'Baye Hamady Niang (31 de ani) este născut la Meulan-en-Yvelines (Regiunea Ile-de-France), părinții săi fiind originari din Senegal. A fost junior la Basse-Seine Les Mureaux, AS Poissy și Caen.

La nivel de seniori a evoluat pentru Caen B (2010-2012), Stade Malherbe Caen (2011-2012), AC Milan (2012-2018), Montpellier (2014 / împrumutat), Genoa (2015 / împrumutat), Watford (2017 / împrumutat), Torino (2017-2018, împrumutat / 2018), Rennes (2018-2019, împrumutat / 2019-2020), Al Ahli Saudi FC (2021 / împrumutat), Bordeaux (2021-2022), Auxerre (2022-2023), Adana Demirspor (2023-2024), Empoli (2024), Wydad AC Casablanca (2024), Sampdoria (2025), Genclerbirligi SK (2026-2026) și USL Dunkerque (2026-).

A evoluat la naționalele de juniori (U16, U17) și tineret (U21) ale Franței, dar la seniori a ales să reprezinte Senegal (23 de meciuri, 4 goluri / participare la CM 2018). În palmaresul său se găsesc Supercoppa Italiana (2016), o finală de Coppa Italia (2015-2016), Coupe de France (2018-2019) și finala Africa Cup of Nations (2019).

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