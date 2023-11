Fostul mijlocaș de la Juventus și Inter îl face praf pe Kylian Mbappe: "E un idiot, să își țină gura!"

În mai 2022, Mbappe vorbea despre diferențele dintre fotbalul european și cel din America de Sud. Declarațiile sale i-au înfuriat pe mai mulți sud-americani, iar reacțiile continuă să apară.

"Avantajul pe care noi, europenii, îl avem este că jucăm meciuri de cel mai înalt nivel tot timpul, cum ar fi Liga Națiunilor, de exemplu. Când ajungem la Cupa Mondială suntem pregătiți, în timp ce Brazilia sau Argentina nu au acest nivel în America de Sud. Fotbalul lor nu este la fel de avansat ca în Europa. De aceea au câștigat mereu europenii la ultimele ediții ale Cupei Mondiale", spunea Mbappe, în mai 2022.

Brazilianul Felipe Melo (40 de ani), fostul mijlocaș de la Juventus, Fiorentina, Inter Milano sau Galatasaray, în prezent la Fluminense, a avut o reacție dură la adresa lui Kylian Mbappee, jignindu-l pe atacantul francez pentru declarațiile oferite anul trecut.

"Kylian Mbappe este un idiot. A marcat trei goluri în finala Cupei Mondiale, dar Argentina a câștigat trofeul, iar Messi este cel mai bun fotbalist din lume. Mbappe încă mai are multe de învățat, nu are dreptul să vorbească despre fotbalul sud-american.

E un jucător excelent, care poate câștiga de trei-patru ori Balonul de Aur, dar ar trebui să își țină gura. Europenii vin să caute jucători aici, nu în Franța. Din fericire, nu am avut ocazia să joc contra lui, însă nu știu dacă asta e de bine pentru mine sau pentru el", a spus Felipe Melo, potrivit Foot Mercato.

Felipe Melo: "Mbappe is a fool. He scored three goals in the final, ok, but Argentina became champion and Messi the best in the world. He still has a lot to learn, he can't talk about South American football.”

[@TNTSportsBR] pic.twitter.com/kepVvrKu8M