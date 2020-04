Formatul Campionatului European din 2021 se poate schimba! Cum a afectat pandemia desfasurarea competitiei

UEFA a initiat discutii cu federatiile in ceea ce priveste disputarea Campionatului European.

Daily mail sport anunta ca UEFA a inceput discutiile pentru modificarea formatului Campionatului European. Competitia trebuia sa se dispute in vara acestui an, insa a fost amanata pana in 2021 din cauza pandemiei de coronavirus.

Federatiile din Spania si Italia si-au exprimat deja indoiala in vederea organizarii meciurilor. Aceste doua tari sunt cele mai afectate din Europa de noul virus. Bilbao si Roma sunt orasele care ar trebui sa gazduiasca unele din meciurile de la Euro.

Cu toate acestea, federatia din Anglia ramane angajata in gazduirea meciurilor de pe Wembley.

O alta problema a amanarii Campionatului European o reprezinta faptul ca in vara viitoare ar fi programate alte evenimente pe stadioanele gazda. Acestea ar trebui amanate pentru a face loc meciurilor de la Euro.

UEFA a insistat ca formatul sa ramana in acest fel si meciurile sa se dispute in toate cele 12 tari organizatoare, insa in ultimul timp a inceput sa isi schimbe pozitia.

Se spune ca Aleksander Ceferin, actualul presedinte UEFA, nu a fost niciodata de acord cu decizia predecesorului sau Michel Platini, aceea de a organiza Euro pe teritoriul mai multor tari.

"Euro 2020 este prevazut sa aiba loc intre 11 iunie si 11 iulie 2021, cu intentia de a avea acelasi program si aceleasi orase gazda. UEFA este in contact cu toate cele 12 orase gazda." a declarat un purtator de cuvant al UEFA.