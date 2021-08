Din articol Gigi Becali, obiectiv îndrăzneț pentru sezonul viitor

FCSB a fost eliminată din Conference League de kazahii de la Karagandy!

FCSB a ratat calificarea în turul trei preliminar Conference League, după ce au pierdut la penalty-uri în fața celor ed la Karagandy.

După un prim meci în care s-au impus cu 1-0, elevii lui Dinu Todoran porneau din postura de favoriți pentru calificare, însă evoluția de la Erevan a fost una sub așteptări, iar după 120 de minute scorul a fost 2-1 pentru kazahi.

Singurul penalty ratat al roș-albaștrilor a fost al lui Olimpiu Moruțan, care a bătut extrem de slab și le-a permis kazahilor să treacă în avantaj.

Imediat după meci, FCSB s-a întors în țară, iar la sosire fotbaliștii și staff-ul păreau vizibil afectați de rezultatul rușinos realizat în turul doi preliminar Conference League.

Gigi Becali, obiectiv îndrăzneț pentru sezonul viitor



Patronul formației bucureștene a redevenit optimist la doar câteva ore după cea mai mare umilință din istoria ei, după eliminarea suferită în fața celor de la Shakhter Karagandy, și anunță că la anul, în luna septembrie, FCSB va juca în grupele Champions League.

"Nu vreau să trec de Conference League, vreau 18 milioane în cont. De ce să obosim în Conference League, când ne putem baza pe campionat. Vreau campionatul că vreau Liga Campionilor 40 de milioane, asta vreau. A fost echipa asta prea slabă și am pus copiii în teren. Am pus ca să fim mai buni pe atac, am fost egalați", a declarat Becali la DigiSport.