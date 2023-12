Explicațiile halucinante oferite Faruk Koca! De ce l-a bătut pe arbitru: „Mi-a crescut glicemia”

Fostul președinte al clubului la care activează românul Olimpiu Moruțan l-a agresat pe arbitrul Halil Umut Meler la finalul meciului Ankaragucu şi Rizespor (1-1).

Koca și-a cerut scuze public pentru gestul său și a încercat să ofere o explicație pentru ieșirea necontrolată.

„Nu există loc pentru violență în nicio etapă a vieții mele. Până în prezent, nu am lovit niciodată cu pumnii sau să pălmuiesc pe cineva și nici nu am dat vreodată o declarație unui procuror. Totul s-a întâmplat brusc. Acest incident violent este o premieră în viața mea.

Sufăr de o boală de inimă și diabet. Mi-a crescut glicemia în acea atmosferă stresantă. Consecințele nivelului ridicat de zahăr din sânge sunt cunoscute de toată lumea. Nici nu-mi dau seama ce fac în acel moment. Nu am voie să alerg, dar se pare că am alergat. Am fost surprins când mi-au spus că am fugit pe teren. Nici nu mi-am dat seama că alerg. A fost o atmosferă atât de furioasă și tensionată.

Crede-mă, nu m-am dus la arbitru cu intenția de a-l pălmui sau de a-i da cu pumnii. Nici măcar nu mi-a trecut prin minte să folosesc violența. Îmi amintesc că am vrut să-l scuip. Am mers cu această intenție. La fel ca fanii noștri, am fost supărat de nedreptatea făcută.

Nici nu-mi amintesc să fi dat vreun pumn. Totul s-a întâmplat brusc. Nu a fost niciodată un atac premeditat. Nu a fost ceva ce am făcut de bunăvoie. Crede-mă, nici măcar nu eram conștient de ceea ce făceam. Sunt trist”, a spus Koca, potrivit jurnaliștilor turci.

Koca, out și din viața politică după scandalul de pe stadion

Conform presei turce, Koca şi-a prezentat demisia din Partidul Justiţiei şi Dezvoltării (AKP, islamo-conservator) al preşedintelui Recep Tayyip Erdogan.

Faruk Koca a fost ales de două ori deputat din partea AKP, în 2002 şi 2007, iar numele său circula printre potenţialii candidaţi ai partidului prezidenţial pentru primăria capitalei Ankara la alegerile locale prevăzute la finele lunii martie 2024.