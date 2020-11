Ecuardor a calcat in picioare Columbia! Umilinta istorica pentru echipa lui James Rodriguez! Nu mai pierdusera in asa maniera de 53 de ani! 

Ecuador a produs socul serii in preliminariile Campionatului Mondial, invingand cu scor de tenis Columbia, 6-1.

Ecuadorienii au un parcurs incredibil in aceasta campanie de calificari, avand trei victorii consecutive, in care au marcat nu mai putin de 13 goluri (4-2 vs Uruguay, 3-2 vs Bolivia, 6-1 vs Columbia).

Daca pe hartie nationala Columbiei incepea ca favorita aceasta partida, pe teren s-a intamplat cu totul altceva. Ecuador conducea inca de la pauza cu scorul de 4-1, iar selectionerul echipei adverse, Carlos Queiroz, a facut nu mai putin de 4 schimbari in minutul 40 al partidei, imediat dupa golul al patrulea inscris de gazde. Schimbarile n-au avut niciun efect in cea de-a doua repriza, unde Ecuadorul a mai inscris de doua ori si si-a mai creat alte 9 ocazii de gol.

In meciul de marti seara, Ecuador a marcat la fel de multe goluri impotriva Columbiei cat o facuse in ultimele 16 meciuri impotriva acestora adunat. Este cea mai mare victorie a Ecuadorului din istoria preliminariilor Campionatului Mondial, depasind-o pe cea din 1993 (5-0).

Ultima data cand Columbia a primit 6 goluri a fost intr-un meci cu Brazilia din 1977, disputat pe "Maracana".

