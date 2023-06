Echipa de la care Cesc Fabregas și-ar putea anunța retragerea din fotbal

Cesc Fabregas, fotbalist încântător, cu o viziune extraordinară a jocului, se gândește serios dacă să mai continue fotbalul.

Fotbalist creativ, cu pase fine și șuturi înșelătoare, Cesc Fabregas a fost adulat de fani la fiecare echipă la care a evoluat. Campion mondial și european cu Spania, Fabregas evoluează în prezent la Como, formație cu care mai are contract până în 2024, însă în aceste zile ar putea lua o decizie importantă.

Jurnalistul italian Nicolo Schira a anunțat că Fabregas, fost jucător la FC Barcelona, Arsenal și Chelsea, și-ar putea anunța retragerea din fotbal.

"Cesc Fabregas analizează viitorului său: mijlocașul spaniol are contract până în 2024 cu Como, dar ar putea decide în următoarele zile să se retragă din cariera de fotbalist", a scris Schira, pe Twitter.

În prezent, fotbalistul cu 110 selecții în naționala Spaniei valorează 1 milion de euro. Cea mai înaltă cotă de piață a atins-o în 2010, 55 milioane de euro.

15 goluri a marcat pentru naționala Spaniei jucătorul crescut la academia Barcelonei

