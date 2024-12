Ronaldo Nazario, de două ori câștigător al Balonului de Aur (1997 și 2002), și-a expus punctul de vedere și a mărturisit că Vinicius ar fi trebuit încoronat cu trofeul mult râvnit în rândul fotbaliștilor, nu Rodri.



Ronaldo a făcut spectacol pentru toate cluburile la care a fost legitimat. De la Cruizeiro, PSV Eindhoven, până la FC Barcelona, Inter, AC Milan și Corinthians, unde și-a agățat ghetele în cui în februarie 2011. În ultimele luni, el și-a spus părerea în mediul online cu privire la Vinicius, iar așa a făcut și acum, după ce fotbalistul Realului a primit premiul de cel mai bun fotbalist din 2024 în ancheta FIFA The Best.



Ronaldo Nazario crede că Vinicius e cel mai bun fotbalist din lume!



FIFA a organizat gala The Best la începutul acestei săptămâni, iar Vinicius Junior a fost desemnat cel mai bun fotbalist din 2024. Atacantul Vinicius Junior, starul echipei de fotbal Real Madrid şi al naţionalei Braziliei, a fost votat cel mai bun jucător din 2024, în cadrul galei Premiilor The Best decernate de Federaţia Internaţională de Fotbal (FIFA), marţi seara, la Doha.



Vinicius Junior (24 ani), care a cucerit în sezonul trecut Liga Campionilor şi titlul în Spania cu Real, a câştigat lupta cu alţi nouă jucători nominalizaţi pentru acest titlu, inclusiv mijlocaşul spaniol Rodri (Manchester City), câştigătorul trofeului Balonul de Aur în acest an, dar şi celebrul fotbalist argentinian Lionel Messi.