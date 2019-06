Dezvaluirile lui Mircea Lucescu: Razvan Lucescu a fost aproape sa semneze cu Olympiakos! Ce s-a intamplat! "I-au dat foc masinii"

Mircea Lucescu a vorbit despre situatia fiului sau, Razvan Lucescu.

Razvan Lucescu a avut parte de un sezon perfect in Grecia, reusind sa castige Cupa si campionatul cu PAOK Salonic. Mircea Lucescu a vorbit despre parcursul fiului sau, cel despre care spune ca nu a fost mereu unul usor, avand probleme cu fanii greci de-a lungul timpului

Razvan Lucescu a negociat cu Olympiakos

Mai mult, Mircea Lucescu a dezvaluit faptul ca Razvan Lucescu a negociat cu Olympiakos inainte sa ajunga la un acord cu Paok.

"Razvan a avut contacte cu Olympiakos si putea sa se duca acolo. Au renuntat in ultima clipa pentru ca nu au avut incredere. Nu e usor. Noi suntem cetateni dintr-o parte a Europei care nu prea are acces la marele fotbal. Stiu si eu ce inseamna asta, am simtit-o.

Nu a semnat cu ei si a ramas acasa. Au urmat discutiile cu PAOK, dar toti suporterii erau impotriva lui. Cand a jucat cu fosta lui echipa la Salonic, i-au dat foc masinii. Razvan ii tot incurca, au pierdut si un titlu din cauza lui.

Acesti suporteri au creat o situatie in defavoarea clubului la inceput. Au jucat meciuri fara spectatori. El nu a cedat. A vrut sa mearga mai departe si sa isi ia revansa pentru titlul pierdut", a spus Mircea Lucescu la Marius Tuca Show.