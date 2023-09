Decizie radicală la naționala Poloniei, după rușinile cu Albania și Moldova

După ultimul eșec, cu Albania (0-2), polonezii au ajuns pe locul patru și, chiar dacă mai sunt trei meciuri până la finalul preliminariilor, sunt într-un pericol real să rateze calificarea la turneul final.

Potrivit jurnalistului Nicolo Schira, rezultatele modeste le-au pus capac oficialilor polonezil, care sunt deciși să-l concedieze pe selecționerul Fernando Santos, fostul selecționer al Portugaliei, care a preluat reprezentativa poloneză după Campionatul Mondial din Qatar.

La precedenta acțiune a echipelor naționale, Polonia a suferit o înfrângere rușinoasă în deplasare cu Moldova, scor 3-2.

#Poland Football Federation are ready to sack coach Fernando #Santos after the defeat against Albania. #transfers ????????