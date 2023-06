Cu Jack Grealish la Louvre! Un britanic a acceptat provocarea de 'a-l expune' pe fotbalist la celebrul muzeu

După tripla istorică, cei de la Manchester City au organizat o paradă în orașul britanic pentru a se bucura alături de fani pentru rezultatele impresionante pe care le-au obținut.

Jack Grealish s-a aflat în centrul atenției pe parcursul zilelor în care s-a petrecut, iar postările lui de pe rețelele de socializare au făcut la fel de multă vâlvă.

Starul britanic a publicat o fotografie pe Instagram, în care apare în autobuzul cu care echipa s-a plimbat prin oraș, la bustul gol, mesajul fiind unul sugestiv: "Atârnați-mă la Louvre!".

Paddy Power a luat în serios provocarea și a mers la Paris cu o fotografie imprimată a acelei postări, iar întreaga aventură a publicat-o pe contul de Twitter.

We actually did hang Jack Grealish in the Louvre.

Here's what happened...

(18+ GambleAware) pic.twitter.com/bgMsTPtGEI