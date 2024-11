"Voi fi sincer cu voi. Eu sunt de vină. Am spus public că vreau să ajung la 1.000 de goluri și pare că mai am un singur obiectiv, acesta de a ajunge la 1.000 de goluri. Dar obiectivul meu e să trăiesc momentul și să văd dacă mă mai țin picioarele. Dacă ajung la 1.000 de goluri e minunat. Dacă nu, nimeni nu a marcat mai multe goluri decât mine oricum, deci..." , a spus Cristiano Ronaldo.

Starul portughez are acum 908 goluri marcate în carieră - record la nivel internațional - însă e destul de departe de obiectivul pe care singur și l-a stabilit, 1.000 de reușite.

"Când am ajuns la echipa națională aveam 18 ani și aveam un vis: să debutez. Apoi am crescut, am ajuns la 25 de goluri, la 50 și m-am gândit de ce să nu ajung la 100, un număr rotund din trei cifre? Apoi, din nou, m-am gândit de ce să nu ajung la 150 sau 200? Pentru mine e un sentiment minunat", a mai spus Cristiano Ronaldo.