Cristiano Ronaldo a reacționat imediat după ce fostul său coleg a spus că era mai bun decât el: „Wtf” 

Declarațiile unui fost coechipier de-ai lui Cristiano Ronaldo de la academia lui Sporting au devenit virale în ultimele zile. Fabio Paim (35 ani) a vorbit în cadrul unui podcast despre începuturile sale, făcând parte din aceeași generație cu atacantul lui Al-Nassr, însă drumurile celor doi au fost semnificativ diferite.

În timp ce Cristiano Ronaldo strângea titlu după titlu și dobora record după record, Fabio Paim a avut parte de o carieră eșuată și a ajuns chiar și în închisoare. În cadrul podcast-ului acesta a mărturisit că a fost mult mai talentat decât căpitanul naționalei Portugaliei, însă faptul că nu a fost la fel de serios l-a făcut să piardă atât de mult.

Cristiano Ronaldo a reacționat la declarațiile fostului său coleg

Superstarul portughez a început să fie din ce în ce mai activ în mediul online și deja s-a remarcat cu câteva comentarii acide făcute pe Instagram, la anumite postări. La postarea în care apăreau declarațiile lui Paim, Cristiano Ronaldo a lăsat un comentariu la clipul care a devenit viral.

„Wtf (n.r. What the fuck?, în traducere: 'Ce rahat?') Cine e tipul ăsta?”, a scris atacantul. Comentariul său a strâns aproape 50.000 de aprecieri.

Declarațiile lui Fabio Paim despre cariera sa și a lui Cristiano Ronaldo

„Da, cred că aș fi câștigat Baloane de Aur și un titlu precum Ronaldo. Cristiano a făcut-o, puteam și eu. Până în prezent nu a existat niciunul ca mine atât de tânăr. În acele momente eram mai bun decât Cristiano. Nu am muncit la fel de mult precum el și Messi.

Am început să câștig mulți bani și am devenit faimos mult prea devreme. Asta m-a condus la un drum diferit, de aia nu mă aflu printre ei și nu merit asta. M-am născut cu talent. Cu cât câștigam mai mulți bani, am început să am iluzia că nu e nevoie să depun mult efort.

Când aveam 13 ani, salariul meu lunar era de 19.000 de euro, plus 150.000 de euro bonus pe an. Mereu creștea și a fost totul mult prea repede”, a declarat Paim conform SunSport.