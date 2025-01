Ultima experiență din cariera lui Boloni a fost în Franța, la Metz. După primul sezon a promovat echipa în Ligue 1, însă a urmat rapid retrogradarea în urma unui baraj dramatic împotriva lui Saint-Etienne.

Laszlo Boloni nu se gândește la retragere: "Simt că mai am multă energie"



Fostul internațional român va împlini 72 de ani pe 11 martie, însă într-un interviu acordat în Ungaria a transmis că nu se gândește la retragere. Ba mai mult, recent spune că a refuzat o propunere din partea unei Federații.



"Fără să intru în detalii, vă pot spune că recent am refuzat poziția de director tehnic al unei echipe naționale. Totuși, chiar simt că mai am multă energie și consider că pot fi de mare folos unei echipe.



Având în vedere că am atât de mulți ani de experiență în spate, voi accepta o ofertă doar dacă anumite condiții din țara respectivă vor fi bune. Mă refer la o infrastructură de mare calitate și să nu fiu nevoit să parcurg distanțe foarte mari. Desigur, mai este nevoie de motivație pentru un asemenea post", a spus Laszlo Boloni, potrivit Nemzeti Sport.

În urmă cu câteva zile, Laszlo Boloni a primit un premiu pentru întreaga carieră la Gala Sportului Maghiar. Boloni a fost însoțit pe scenă de Miodrag Belodedici, iar antrenorul a primit un mesaj video și de la Arsene Wenger, fostul mare manager al lui Arsenal.

Laszlo Boloni și-a început cariera de antrenor în urmă cu mai bine de trei decenii, când a preluat formația franceză AS Nancy. A urmat o experiență scurtă ca selecționer al României, iar ulterior echipe de club precum Sporting Lisabona, Rennes, AS Monaco, Al Jazira, Standard Liege, Al Wahda, Lens, PAOK, Al Khor, Al Ittihad, Antwerp, Gent, Panathinaikos sau Metz.



Printre jucătorii cu care Laszlo Boloni a lucrat se numără Raphael Varane, Cristiano Ronaldo sau Ricardo Quaresma.