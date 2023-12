În 2003, Dinamo realiza un transfer spectaculos. Nigerianul Samuel Okunowo, pe atunci în vârstă de 24 de ani, devenea cel mai titrat jucător ajuns vreodată în Liga 1. Africanul avea 21 de meciuri oficiale la Barcelona, dintre care 15 ca titular, plus 11 apariții pentru Benfica!

Vârful carierei sale fusese un meci Barcelona - Manchester United, jucat în noiembrie 1998, în grupele Ligii Campionilor. Titular, nigerianul i-a marcat pe legendarii Andy Cole și Dwight Yorke, fiind considerat unul dintre cei mai buni jucători de pe teren.

Samuel Okunowo, dezamăgire uriașă la Dinamo

Promovat la prima echipă a catalanilor în 1998, în același timp cu Xavi, Okunowo a avut un start furibund de carieră, însă apoi s-a stins din cauza problemelor medicale. Nigerianul venea în România după doi ani la Ionikos, în Grecia, unde însă nu jucase niciun minut.

Inițial, Okunowo ar fi trebuit să semneze cu Rapid, doar că din cauza unor dificultăți cu viza a întârziat două zile, iar Mircea Rednic nu l-a mai vrut. Deși Cristi Borcea își punea mari speranțe în el, Samuel Okunowo nu a confirmat la Dinamo. A jucat doar trei meciuri într-un sezon, în total numai 208 minute, apoi a plecat în Albania, la KF Tirana.

Acuzații după eșecul din România: „Cum se cheamă asta? Mafia?”

În 2012, Okunowo acorda un interviu incredibil pentru sport.ro, în care acuza că nu a reușit în România din cauza „mafiei”. „Mi-a fost greu să mă adaptez din cauza politicii clubului. Cum se cheamă asta? Mafia? Antrenorul îi avea pe oamenii lui, asta am înțeles, dar eu voiam să joc mai mult. Nu erau foarte mulți bani, așa că nu mi s-a mai putut plăti contractul. Nu am mai continuat și mi-am văzut de ale mele”, spunea africanul.

În 2003, Dinamo era antrenată de Ioan Andone. La finalul acelui sezon, „câinii” au devenit campioni, cu șase puncte peste următoarea clasată, FCSB. Dinamoviștii reușeau chiar eventul, după ce cucereau și Cupa României la capătul unei finale cu Oțelul Galați (2-0).

De la Barcelona în Maldive și a noua ligă engleză

Cariera lui Okunowo a mers din rău în mai rău după plecarea din România. N-a jucat deloc nici în Albania, apoi s-a mutat în Ucraina, unde a fost legitimat la Metalurh Donetsk și Stal Alchevsk. A evoluat puțin și aici, după care a fost liber de contract timp de doi ani de zile.

A prins cu greu un contract, în Maldive, după care a ajuns să joace în a noua divizie din Anglia, la Waltham Forest! Între 2009 și 2012 nu și-a mai găsit nicio echipă, apoi a apărut în lotul nigerienilor de la Sunshine Stars. S-a retras anul următor, în 2013, la 34 de ani.

Momentul în care a rămas fără nimic

În vara lui 2012, Samuel Okunowo a trecut prin momente cumplite, când un incendiu izbucnit noaptea i-a ars casa din orașul Ibadan. A rămas fără nimic. „Nu am putut salva nimic, nici nu mi-am dat seama când a ars totul! Sunt distrus, nu mai am nimic. Pașaportul, actele de rezidență în Europa, trofeele, medaliile, hainele, tot ce aveam. Am rămas în boxeri, așa cum m-am trezit”, spunea atunci nigerianul.

Timp de cinci ani de zile, Okunowo nu a putut să iasă din Nigeria pentru că nu avea acte. „Nu eram deloc bine din punct de vedere psihologic. Mă gândeam ce să fac și m-am decis să mă întorc la Barcelona ca să o iau de la capăt. Barcelona e specială pentru mine, diferită de restul orașelor în care am jucat. E a doua mea casă”, povestea recent Okunowo, pentru revista catalană ARA.

Problemele financiare și mai multe mâini întinse de Barcelona

Ajuns în 2017 înapoi la Barcelona, Okunowo avea mari probleme financiare, apărute încă de pe vremea în care era jucător activ. Din cauza unei accidentări grave la genunchi, suferite pe când Barcelona îl împrumutase la Badajoz, nigerianul nu a mai putut niciodată să se impună în fotbalul mare.

Cazul său a fost atât de mediatizat încât a declanșat o „revoluție” la clubul de pe Camp Nou. Fotbaliștii primei echipei oferă, începând cu anul 2010, circa 1% din salariul lor foștilor jucători care au probleme financiare, prin Agrupació Barça Jugadors și Fundación Barça.

Angajat la cazino și legat de clubul Barcelona

Astăzi, la 44 de ani, Okunowo locuiește în orășelul Santa Coloma de Gramenet, în apropiere de Barcelona, și lucrează într-un cazino de pe strada La Rambla. În timpul liber, se antrenează și joacă în diverse meciuri demonstrative pentru Barça Legends.

În același timp, fostul apărător încearcă să găsească talente în Nigeria pentru Barcelona. La rândul său, Okunowo ajungea la Barcelona, în 1997, ochit la un meci al Nigeriei U17 în Portugalia. „Ajut tinerii jucători din Africa să vină în Europa. Deocamdată sunt la început, dar mi-ar plăcea ca pe viitor să mă dedic mai mult acestui proiect.”