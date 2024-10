Autoritățile nu au spus clar că este vorba despre fotbalistul francez, însă presa din Suedia insistă că suspectul ”în mod rezonabil” ar fi atacantul lui Real Madrid.

Pus să comenteze situația în care se află Kylian Mbappe, Carlo Ancelotti a recunoscut la conferința de presă premergătoare partidei cu Celta Vigo, că, în opinia sa, tot ceea ce s-a discutat în jurul atacantului francez sunt pure speculații.

Carlo Ancelotti: ”Nu îl văd deloc afectat pe Mbappe!”

De altfel, antrenorul italian a dezvăluit că Mbappe nu este deloc afectat de lucrurile vehiculate în Suedia și continuă să se antreneze la cel mai înalt nivel.

”Nu sunt aici să comentez speculații. Nu mă interesează ce se spune în afară.

Vorbesc cu jucătorii în fiecare zi și, așa cum am mai spus-o, sunt doar speculații. Îl văd pe jucător în fiecare zi și se antrenează foarte bine. Este fericit, nu îl văd afectat deloc de ceea ce se întâmplă.

Zilele libere au fost plănuite și fiecare alege cum să și le petreacă. Am mers la Londra două zile și nu am cerut permisiunea nimănui. Nu am o agenție de turism pentru a le organiza călătoriile jucătorilor”, a spus clar Carlo Ancelotti la conferința de presă.

De altfel, tehnicianul spune că pauza competițională l-a ajutat pe Mbappe, care și-a revenit complet după accidentare și așteaptă să revină pe teren.

”A profitat de întreruperea campionatului pentru a lucra la condiția fizică, este foarte bine. Este fericit și dornic să joace mâine. Aceste 15 zile l-au ajutat mult, pentru că este un jucător diferit față de cel de dinaintea pauzei”, a adăugat Ancelotti.